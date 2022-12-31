محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات على الأسواق لمواجهة الغش التجارى والتأكد من توافر السلع

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مراكز ومدن وقرى المحافظة شهدت اليوم السبت، حملات على الاسواق، والمخابز، ومخازن السلع الغذائية والجمعيات الاستهلاكية، والهايبر ماركت التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين، لمتابعة ومراقبة الأسعار والاطمئنان على عدم وجود أي شكاوى من المواطنين وتوافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم المغالاة من التجار وجودة السلع المعروضة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على مسئولي التموين والرقابة والمتابعة بالمرور اليومي لرصد أي مخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المُخالفين لإحكام السيطرة على الأسواق والمخابز، مؤكداً على جميع أصحاب محلات السوبر ماركت ومنافذ البيع بضرورة الالتزام بالأسعار ووضع قوائم بأسعار السلع في مكان مُعلن وواضح للمواطنين علاوة على التأكُد من تواريخ الصلاحية لكافة السلع، مُشدداً على ضرورة تنوع وضخ السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى التنوع في تواجد أكثر من نوع لسلعة الأرز حسب نسبة الكسر لتُلائم جميع الفئات.

وقاد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم ،حملة تموينية مكبرة على المحلات التجارية ومحلات الجزارة والفسيخ بسيدي سالم، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية والمراقبة على الأسواق، وتمكنت الحملة من تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين.

تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة ، وذلك لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر ، وتمكنت الحملة من تحرير 6 محاضر متنوعة.

وأشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على الحملة التموينية بالتنسيق مع الجهات المعينة على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك وذلك بنطاق المركز والمدينة وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار ومحاربة الغش التجاري والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وتمكنت الحملة من تحرير 14 مخالفة بالمدينة والقرى.

تابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التي شهدتها المحال التجارية والأسواق بالمدينة، لمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم المغالاة من التجار وجودة السلع المعروضة.

وأشرف وائل فرج، رئيس مدينة البرلس، على الحملات التي شهدتها أسواق مدينة البرلس والمحال التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، والتأكد من وضع التجار الأسعار على السلع، وتحرير محاضر للمخالفين.

وقاد ياسر سعد خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية على الاسواق وضبط الاسعار، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ،واعلان الاسعار في القائمة المعلنة، وجاري المتابعة والتفتيش على الاسعار، وذلك لحماية المستهلك.

وتابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، مع رؤساء الوحدات المحلية بالاشتراك مع، إدارات التموين والصحة والطب البيطري، الحملات التموينية، للتفتيش على المحلات العامة التجارية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أنواع المخالفات.

وتابع على سلامه، رئيس مدينة مسير، الحملة التموينية المكبرة على المخابز والأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار او إخفاء السلع او فرض زيادة غير مبررة ومتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع المختلفة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشرف فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات المعنية، على الأسواق، لمواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، فتم المرور على المخابز والمجازر والمحال التجارية، لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من صلاحية السلع.

تعدد الحملات بسيدي سالم



جانب من حملة مطوبس على المحال التجارية



حملات على الاسواق بالبرلس



حملات على المحال ببلطيم



حملات على المحال بسيدي سالم



حملة تموينية بدسوق



متابعة الاسعار وتاريخ الانتاج بدسوق



متابعة الحملات بالبرلس



متابعة السلع الغذائية بمسير



متابعة المخابز بمطوبس