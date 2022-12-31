محافظ شمال سيناء: فتح طرق وميادين ومواصلة تنفيذ محور العريش الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، فتح طرق وميادين بالعريش وتواصل العمل فى محور العريش الساحلى، موضحا أن الانفراجات التى تمت بدأت بالتدريج من إلغاء لتنسيق دخول البضائع والأفراد وصولا الى فتح الطرق والميادين.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة لأهالى شمال سيناء بهذه الانفراجات، لافتا إلى أنه سيعقبها انفراجات أخرى تمس الحياة الإجتماعية للمواطنين خلال العام الجديد، وقال إن عام 2023 سيكون عام خير وبركة وسيحمل أخبار سارة لعودة مواطنينا الى أماكنهم خاصة فى رفح.

وتابع محافظ شمال سيناء: أوجه الشكر الى كل المحافظين بالمحافظات المجاورة الذين ساعدوا أهل سيناء طوال الفترة الماضية وعودة المواطنين مرتبطة بالتأكد من سلامة العائدين الى مناطقهم".

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أنه يجرى تنفيذ المحور الساحلي بمدينة العريش، وتم تنفيذ إزالات فرعية على مسار المحور لمبانى حكومية، وإزالة مسجد الخلفاء الراشدين بعد معاينة هندسية للمبنى التى اقرت انة أيل للسقوط، وهناك 4 مساجد قريبة تخدم المصلين، ونقل المستوصف الخاص بالمسجد الى مسجد القرمانى، وإزالة الأماكن الغير آمنة بالمنطقة.

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، أن المنطقة الواقعة على المحور الساحلي عند منطقة آل أيوب تم رفعها مساحيا، وسيتم العمل فيها طبقا للدراسة وطبقا للموقف والاحتياجات، والأساس فيها توفير عامل الأمان للمواطنين بالمنطقة والأطفال.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن المرافق لها كود يتم تنفيذه بالمحور الجديد، والمرحلة القادمة سيتم العمل فيها بالتوازى لعمل مناورة بين الطريق الساحلى وأسيوط ليسير العمل فى الاتجاهين.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بشكاوى المواطنين من تصميم حارات الرجوع بالمحور الساحلى، تم تكليف جهات هندسية بمراجعة الموقف لتحقق السلامة والأمان للمواطنين وحل هذة المشكلة.

وقال محافظ شمال سيناء، إن أصحاب الأراضي بمنطقة مطار العريش الذين لديهم عقود مسجلة فى انتظار خروج قرار جمهوري بتبعية المطار للجهة التى ستديره، لصرف تعويضات الأراضي بالمنطقة خلال الأيام القادمة، لافتا ان لجان أوشكت على الانتهاء من حصر الأراضي بمنطقة الطريق الدائرى الجديد لأصحاب العقود المسجلة لصرف التعويضات لهم قريبآ .

واشار محافظ شمال سيناء، ان منطقة الميناء والإزالات بمنطقة شاليهات السعد، تسير وفق خطة زمنية صدق عليها رئيس الجمهورية ومع بداية الشهر الجديد يكون قد مر 4 شهور على بدأها، لافتا إلى أن البدائل المطروحة كثيرة من خلال 6 عمارات تم انشائها بالريسة، ومساحة الشقة فيها 100 متر وقيمتها 350 ألف جنية، وهناك دور أرضى لمن أراد فتح محل تجارى بالعمارات والتعويض المطروح جاء طبقا لآخر المقايسات ويتماشى مع أسعار السوق.

وأضاف أنه تم عمل 2 تقسيم للأراضي جنوب الريسة خلف عمارات الريسة بعدد 75 قطعة بمساحة 120م وتقسيم اخر يضم 62 قطعة بمساحة 120 م، وهناك شقق لمن أراد أن ينتقل بصفة مؤقتة استضافة دون دفع تكاليف لفترة من 3:6 شهور بمنطقة السبيل، وسيتم توفير أتوبيس أو 2 لنقل الطلاب والموظفين والمواطنين من وإلى الريسة .

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن معرض السلع المقام فى مدينة العريش هدفه توفير السلع بأسعار مناسبة بدخول تجار الجملة فيه، لافتا إلى أن شركة الجملة وفرت سلع مهمة مثل الأرز والسكر بأسعار مناسبة، ويجرى السعى ان يستمر حتى شهر رمضان المبارك القادم.

وقال محافظ شمال سيناء، إن قدرة الطاقة الكهربائية بالمحافظة زادت إلى 7 أضعاف عن الطاقة الكهربائية التى كانت متوفرة بالمحافظة، وسيشعر بها المواطن بعد دخول عدد من المحطات للخدمة قريبا.

وتابع محافظ شمال سيناء، أنه فيما يتعلق من تحمل نفقات إقامة الطلاب الجامعيين أبناء رفح والشيخ زويد بالمدينة الجامعية بجامعة العريش، أرسلت المحافظة حصتها من اقامة الطلاب عن شهر ديسمبر إلى جامعة العريش وفى الطريق شهر يناير، ولا جديد فى موضوع إلحاق طالبات الثانوية الازهرية بجامعة العريش حيث يخص الجامعة.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه لا جديد فى موضوع تعيينات أسر الشهداء والمصابين، وهو لدى صندوق أسر الشهداء والمصابين.