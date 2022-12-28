تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان تفاصيل تطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال سيناء والتى بلغت تكلفتها 9 مليارات جنيه، وتتضمن إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية المقرر افتتاحها يناير القادم.

وقال المهندس محمد عبد الباقى أبو سنة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء بشمال وجنوب سيناء بقيمة 9 مليارات جنيه .

واشار انه سيتم إضافة 250 ميجاوات من الكهرباء من خلال إنشاء مشروع محطة توليد كهرباء العريش الغازية، بالإضافة إلى القدرات الاصلية للمحطة البخارية التى تقدر ب70 ميجاوات بمدينة العريش، وافتتاح المشروع بداية يناير المقبل بعد إجراء الاختبارات والربط على الشبكة الموحدة .

وقال المهندس أشرف يوسف رئيس قطاعات الانتاج بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء ان المحطة الجديدة الجارى العمل بها فى مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، مشيرا تم نقل وحدتيها من محطة دمياط الى مدينة العريش، وتتميز بأن زمن انشائها قليل وزمن تشغيلها وإيقافها بسيط مقارنة بالوحدات البخارية، ولا تحتاج مياه للتبريد بالإضافة إلى أن كفاءتها الحرارية عالية .

وأستعرض الكيميائى عصام ابراهيم استشارى الدراسات البيئة بالشركة نتائج دراسة تقييم التأثيرات البيئية للمشروع على البيئة المحيطة مؤكدا على أنه لن تنتج تأثيرات ذات مغزى نتيجة المشروع على البيئة المحيطة ، وأن جميع التأثيرات تخضع خضوعا كاملا لكل من المعايير المصرية ومعايير مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية .

وأضاف المهندس خليل أحمد عواد مدير عام محطات توليد الكهرباء بشمال سيناء أنه يجرى إنشاء محطة إنتاج جديدة، ستقوم بتغطية شمال سيناء بالكامل بالكهرباء ، وتغذية المشروعات التنموية الجديدة بالكهرباء، وسرعة دخول الوحدة في دقائق حال حدوث أى طارئ أو صيانة في الخطوط المغذية للمحافظة .