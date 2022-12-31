محافظ القليوبية يتفقد إجراءات تأمين الكنائس في بنها وشبرا الخيمة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء اليوم السبت، جولة لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال العام الميلادي الجديد وأعياد الميلاد المجيد، وإجراءات تأمين الكنائس بمدينتى بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية، محيط كنائس (كنيسة السيدة العذراء ومطرانية بنها وماريوحنا بمدينة بنها ثم مطرانية شبرا الخيمة بحي غرب شبرا الخيمة وكنيسة السيدة العذراء بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة).

وأشار المحافظ، إلى أن الجولة تأتي ضمن الجولات المستمرة لمتابعة استعدادات الكنائس لاستقبال عيد الميلاد المجيد، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية للكنائس وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أي وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مشدداً على عمل الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة، وتمهيد كافة الطرق المؤدية للكنائس، والتنسيق مع أقسام الشرطة للتأكد من توافر كافة المتطلبات والتواجد المستمر للوحدات المحلية في الشوارع ومحيط الكنائس لحين انتهاء الأعياد.

وشدد الهجان، على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

وأكد الهجان خلال جولته أن مصر لها طبيعة خاصة تتجسد في كل معالم الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب من مسلمين ومسيحيين، ودائما يتسم أهلها بالترابط والتسامح والجميع على قلب رجل واحد، وتبذل الدولة كافة جهودها لإخراج أعياد الميلاد المجيد بأفضل صورة تليق بعظمة الشعب المصري.

وفى هذا الاطار تقدم محافظ القليوبية بالشكر لرجال الأمن بقيادة اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية على الجهود المبذولة لحفظ الأمن، كما تقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للإخوة الاقباط، بمناسبة رأس السنة وأعياد الميلاد، معربا عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما قدم المحافظ التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولنيافة المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة المطران مكسيموس، أسقف بنها وقويسنا، ونيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، ونيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر وكفر شكر، وجناب القس أندرية زكي راعي الكنيسة الإنجيلية، وجناب القس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة.