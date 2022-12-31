استعدادات مكثفة لمديرية أمن بورسعيد لتأمين الاحتفال بالعام الجديد 2023

بورسعيد - محمد عزام

تشهد محافظة بورسعيد، حالة من الاستنفار الأمنى ورفع درجة الاستعداد بقوات مديرية الأمن، اليوم السبت، تزامناً مع احتفالات رأس السنة وحلول العام الميلادى الجديد 2023.

وقامت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بتكثيف التواجد الأمنى فى شتى أحياء ومدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لتأمين الاحتفالات وتوافد الأهالى على المتنزهات والحدائق فى هذه المناسبة.

وانتشرت الكمائن الثابتة والمتحركة بكافة الشوارع والميادين، للحفاظ على الأمن والسلامة والنظام والأمان بالشارع البورسعيدى.

وتشهد محافظة بورسعيد، عدد من الاحتفالات فى كافة الفنادق والكافيهات بليلة رأس السنه، احتفالا بالعام الجديد، ويتجمعون فى أماكن المتنزهات كحديقة المنتزه، شارع الجمهورية، وغيرها من أماكن التنزه.

كما يقوم الأهالى بتهنئة بعضهم البعض بحلول العام الجديد، ومنهم من يقدم الهدايا التى يتم بيعها بأشكالها المبهج فى المحال التجارية، التى يغلب عليها اللون الأحمر نسبة إلى ملابس "بابا نويل".

وفى سياق متصل، تقوم الأجهزة الأمنية ورجال مديرية أمن بورسعيد، من تأمين الشوارع والميادين التى تتم بها الاحتفالات ويتم نشر الكمائن الثابتة والمتحركة بشتى أحياء المحافظة.

كما تُعلن المستشفيات عن رفع حالة الاستعداد تحسباً لوقوى أى حادث طارئ إثر الاحتفالات التى تتسم أحيانا بإطلاق الألعاب النارية فى سماء المحافظة مع قدوم الساعة الثانية عشر صباحاً وبداية أول أيام العام الجديد.