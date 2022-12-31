محافظ القاهرة يتفقد المجمعات الاستهلاكية ويوجه بوضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستودع أسطوانات بوتاجاز عين الصيرة فى إطار جولاته اليومية المفاجئة لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، واطمأن محافظ القاهرة خلال الجولة على توافر البوتاجاز وحصول المواطنين عليه بالسعر الرسمى المحدد ، مع وجود أرصدة كافية بالمستودع .

كما قام محافظ القاهرة بجولة مفاجئة على المجمعات الإستهلاكية والأسواق والمخابز بعدد من أحياء المنطقة الجنوبية لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددا على ضرورة وضع الأسعار على السلع بمكان ظاهر وبصورة واضحة ومقروءة للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة ، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، ومنع محاولات إحتكار السلع أو المغالاة فى أسعارها دون مبرر ، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات .

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة استكمال أعمال إزالة المبانى العشوائية بمنطقة السكر والليمون الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة والتى تتم بعد صرف التعويضات اللازمة لقاطنيها .

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها، كما تأتى في إطار أعمال التطوير الشاملة التى تقوم بها الدولة بمنطقة الفسطاط ومصر القديمة لإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية الهامة .

رافق المحافظ فى جولته م.جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد ، ومحمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة و اللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن مستودع عين الصيرة واحد من 6 مستودعات رئيسية تغطى القاهرة منها حلوان ، والتبين، والسواح ، والسلام ، والقطامية بمتوسط استهلاك 35 ألف أسطوانة /يوم، ويغطى مستودع عين الصيرة أغلب قطاع جنوب القاهرة ويوفر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين وسيارات شباب الخريجين بطاقة 4200 أسطوانة/يوم مع وجود إحتياطى دائم 1200 أسطوانة قابلة للزيادة الفورية عند الحاجة .