اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:48 م
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محافظ القاهرة يلتقى مرشحين لتولى مناصب قيادية بوزارة التنمية المحلية

الخميس، 29 ديسمبر 2022 05:09 م
محافظ القاهرة يلتقى مرشحين لتولى مناصب قيادية بوزارة التنمية المحلية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عدد من المرشحين لتولى مناصب قيادية بوزارة التنمية المحلية بعد انتهاء فترة المعايشة والتدريب العملى لهم بعدد من أحياء القاهرة ضمن البرنامج التدريبى الواسع الذى يخضع له المرشحون قبل توليهم مهام عملهم الجديد.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى المحليات قادرة على العمل فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأضاف محافظ القاهرة خلال اللقاء، أن أهم عوامل تقييم رئيس الحى الناجح هى التواجد الميدانى في الشارع وحل مشاكل المواطنين والتواصل المستمر معهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. 
 
وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وخلق علاقة تعاون مع المجتمع المدنى ، والجهات المعاونة لتسهيل التعرف على مشاكل المواطنين وحلها.
 
شهد اللقاء حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة .
 

القاهرة

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