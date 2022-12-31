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محافظ الغربية يستقبل وزير الاتصالات بالديوان العام لافتتاح عددا من المشروعات

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:10 ص
محافظ الغربية يستقبل وزير الاتصالات بالديوان العام لافتتاح عددا من المشروعات محافظ الغربية يستقبل وزير الاتصالات بالديوان العام
الغربية - محمد طارق

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالديوان العام للمحافظة، وذلك لافتتاح عددا من المشروعات التكنولوجية والبريدية فى محافظة الغربية، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة.
 
ومن المقرر أن يتفقد الوزير عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التكنولوجية بالمحافظة، وذلك فى إطار الزيارات التفقدية للمحافظات المختلفة لتقديم المزيد من الخدمات فى إطار التحول الرقمى لكافة فئات المجتمع المصرى.
 
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.3% فى العام المالى 2021/2022 ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة؛ وذلك وفقا لتقرير مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2021/2022 الذى أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وأبرز التقرير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التى جاءت فى المقدمة من حيث عدد الصفقات وقيمتها فى إطار نشاط الاستحواذ والاندماج فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2022.
 
 
 

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