محافظ الجيزة يوجه بتوفير أماكن لانتظار أهالى المرضى بمعهد القلب فى العجوزة

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معهد القلب القومى بحى العجوزة؛ لمتابعة حالة المرضى المترددين عليه والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للقطاع الصحي بالمحافظة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية اللازمه للمواطنين علي أكمل وجه.

وتفقد المحافظ، أقسام الرعاية المركزة والعيادات الخارجية والاستقبال والطوارئ والأشعة والصيدليات ومخازن الأدوية، موجها مسئولى التمريض بالتعامل الجيد مع المرضى والتسهيل عليهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

كما تفقد "راشد"، مرضى عمليات القلب المفتوح والقسطرة، موجها بتقديم كافة سبل الراحة اللازمة لهم وتوفير الرعاية الصحية حتى تمام الشفاء، وتابع الحالة الصحية للمرضى وانتظام دخول المرضى لتلقى الكشف والاستشارات الطبية أو صرف العلاج المقرر لهم.

ووجه المحافظ، مدير المعهد بسرعة توفير أماكن لانتظار أهالى المرضى وذويهم لتلاشي وجود تكدس أمام المعهد مع توفير كافة سبل الراحة اللازمة لهم، موجها بتخصيص موقع انتظار السيارات والدراجات البخارية لعدم إعاقة الحركة المرورية بالطريق العام.

وحرص المحافظ، على تفقد محيط معهد القلب، والتى شملت شوارع محمد رشدى وعمر طوسون وشارع معهد القلب، مشددا على سرعة الانتهاء من تركيب الانترلوك بشارع محمد رشدى لتحسين حركة سير المواطنين بالإضافة إلى رصف شارع معهد القلب وعمر طوسون وتطوير الأرصفة ورفع كفاءة الحديقة المطلة على معهد القلب وتزويد الاماكن بالمظلات للحماية من أشعة الشمس والأمطار.

رافق محافظ الجيزة ، خلال الجولة محمد نور السكرتير العام المساعد، وياسر سامى رئيس حى العجوزة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد تفقد أعمال التطوير الجارية بعدد من القطاعات بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة؛ للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وشملت جولة محافظ الجيزة، تفقد مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابي، موجها رئيس حي العجوزة بتطوير ورفع كفاءة مسار الطريق السطحى وأرصفة المشاة وأعمدة الإنارة لتتكامل أعمال التطوير وتحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع الحيوى.

وكلف المحافظ، رئيس حي جنوب برفع كفاءة طبقة الطريق بشارع حديقة الأورمان بالإضافة إلى طرح عدد من ساحات الانتظار بشارع النهضة لتنظيم عملها.