طفرة التأمين الصحي بكفر الشيخ.. افتتاحات جديدة وتزويد المستشفيات بالأجهزة

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد عام 2022 العديد من الإنجازات للتأمين الصحي بكفر الشيخ، بالتعاون بين اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،والدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وإشراف الدكتور تامر مدكور، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، منها العمل بالفترة المسائية من الساعة الرابعة حتى الساعة الثامنة مساء، تيسيرا على المرضى بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب، والصحة المدرسية، والحامول، وعثمان بن عفان.

كما شارك التأمين الصحي في المبادرات الرئاسية المتعددة منها الكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف والقضاء على فيروسc لطلاب المرحلة الاعدادية، والكشف والقضاء على مرضى ضمور العضلات الشوكي للأطفال، والكشف والقضاء على الأمراض الوراثية لأطفال حديثي الولادة، ومبادرة صحة المرأة، والقضاء على قوائم الانتظار، وأعمال الفحص الشامل لطلاب المرحلة الابتدائية، والاعدادية والثانوية، وتطعيم طلاب المراحل التعليمية الثلاثة ، تطعيمات الثنائي والسحائي.

وافتتاح مراكز خدمة العملاء بعيادات ببلطيم وقلين، والمنطقة الثالثة بالحامول، والمركز بفرع كفر الشيخ، والعملاء بمستشفى بفوه، واستحداث تخصصات بالعيادات ، استحداث لجان طبية تخصصية بعيادة العبور، لجنة أمراض دم الاطفال،ولجنة القولون التقرحي، ولجنة علاج أمراض الالم، واستحداث لجنة الكشف عن ذوي الهمم باللجنة الطبية العامة، واستحداث لجنة الكشف عن ذوي الهمم باللجنة الطبية العامة.

وشهد مستشفى العبور للتأمين الصحي، افتتاح قسم الرعايات المركزة بقوة 40 سريرا، ووحدة أمراض دم الأطفال بقوة 20 سرير، وزيادة عدد الاسرة لقسم الأورام من 20 لـ 40، وتوسعة وحدة الكلى الصناعي من 32 ماكينة إلى 42 ماكينة، وتفعيل الغسيل الكلوي بالعنايات بقوة 4 ماكينات، واستحداث وحدة جراحات الأطفال كوحدة تخصصية وتطوير قسم العظام وزيادة عدد الأسرة من 20 لـ 30 سرسر، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد.

كما شهد مستشفى فوه للتأمين الصحي، تطوير وحدة الرعاية المركزة وزيادة عدد الأسرة من 3 لـ 11 سريرا، وافتتاح قسم الاشعة المقطعية بالمستشفى وجهاز الأشعة العادية الديجيتال، وأجهزة التنفس الصناعي، وأسرة العناية، وجهاز أشعة سينية، ومونيتيرات، ومحطة مياه جديدة للغسيل الكلوي.