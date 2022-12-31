صوت الرنين.. ماذا يعني ذلك للأذنين؟

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تكون مشكلات السمع من عدة أنواع ، وفي بعض الأحيان يمكن للمرء أن يستمع إلى صوت رنين مستمر، بالإضافة إلى الرنين ، يمكنك أيضًا سماع أصوات مثل الأزيز والنقر والهسهسة والصفير والزئير.

إذا واجهت هذه الأنواع من الأصوات، يمكنك زيارة الطبيب ، والذي من المرجح أن يشخص هذا على أنه طنين الأذن، هذه ليست حالة ولكنها عرض لحالات طبية أخرى، يمكن أن يظهر طنين الأذن من تلقاء نفسه أو يمكن أن تتأثر بقضايا مختلفة ويمكن أن يكون موضوعيًا وذاتيًا على حد سواء

أسباب طنين الأذن

وفقا لموقع " OnlyMyHealth "عادةً ما يحدث طنين الأذن عندما تتضرر أذنك الداخلية، يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة ، بما في ذلك ضعف العظام التي تساعد في انتقال الموجات الصوتية، كما يحدث هذا عادة لكبار السن ، ولكن يمكن أيضًا أن يصاب الأشخاص الأصغر سنًا به، يمكن أن يحدث هذا في إحدى الأذنين أو كلتيهما.

الظروف الصحية التي تسبب طنين الأذن

يمكن أن يكون سبب طنين الأذن هو التهابات الأذن، وشمع الأذن الذي أثر على الأذن الداخلية، والتشنج العضلي في الأذن الوسطى ، ومشاكل الغدة الدرقية، ومرض مينيير، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم، وإصابات الرأس والرقبة، واضطرابات المفصل الصدغي الفكي (TMJ)

أسباب أخرى

بخلاف هذه الأسباب، يمكن أن تؤدي بعض الأدوية أيضًا إلى الإصابة بطنين الأذن، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للضوضاء الصاخبة أيضًا إلى رنين في أذنيك، هذا أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين يعملون في قطاعات مصحوبة بأصوات عالية.

دور الإجهاد في طنين الأذن

على الرغم من أن طنين الأذن يمكن أن يكون محبطًا ويتداخل مع الصوت من حولك، مما يزيد المشكلة، عندما تكون متوترًا وقلقًا، يمكن أن يتفاقم الطنين ، مما يجعل الأمور أسوأ.

تدابير الوقاية من طنين الأذن

قلل من تعرضك للضوضاء العالية .

تأكد من أنك تستخدم جهاز موسيقى بحدود ديسيبل آمنة .

عندما تكون محاطًا بأصوات عالية، كما هو الحال في مواقع البناء، قم بتغطية أذنيك بأغطية للأذنين .

قم بزيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بانتظام، والذي سيساعدك في إدارة المشكلة ومنع مضاعفاتها .

خيارات العلاج

بمجرد زيارة أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، سيقوم بتشخيص المشكلة الأساسية التي تسبب رنينًا في أذنك، إذا كان الطنين ناتجًا عن شمع الأذن، فسيقوم طبيبك بإزالته واستعادة سمعك، في الحالات التي تسبب فيها بعض الأدوية الطنين، قد يحولها الطبيب إلى أدوية أخرى.

هل يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة؟

نظرًا لأن التوتر والقلق لهما أيضًا بعض الأهمية في طنين الأذن ، فإن تحسين نمط حياتك والعمل على إدارة هذه المشكلات يمكن أن يساعد في تقليل تأثير طنين الأذن، ومع ذلك، فهي لا تسبب طنين الأذن ولكن يمكن أن تزيدها سوءًا، ضع في اعتبارك الذهاب إلى جلسات العلاج إذا كنت تواجه صعوبات في تخفيف التوتر، انغمس في بعض الهوايات التي يمكن أن تساعدك على تخفيف التوتر.