رفع إشغالات من الطريق العام وإصلاح كسر بماسورة مياه بالعمرانية

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، ورفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة في شوارع الحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات، وتكثيف عمل الإدارات الميدانية لضبط الشارع وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة.

وشملت جهود الحي، رفع كفاءة النظافة بشارع مدكور وشارع امون والجزيرة الوسطى بشارع الهرم، وتنفيذ حملة إشغالات بشارع ابن بطوطه من شارع الهرم، كما تم شفط تراكمات المياه إثر طفح صرف صحي بشارع العشرين من شارع أحمد لطفي السيد، وإصلاح ماسورة مياه 150م مكسورة، ومحبس مياه بشارع ابن بطوطه من شارع الهرم وشفط المياه المتراكمة بالشارع ورد الشيء لأصله، وذلك تحت إشراف عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية وكافة الإدارات المعنية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان قطاع إشغالات إمبابة قد شن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، أسفرت عن رفع 150 حالة إشغال بشوارع العامل الأول والوحدة والنصر، ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة عدد من الحواجز الحديدية أمام العقارات والمحلات وكلبشة السيارات، وذلك بمتابعة وإشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.