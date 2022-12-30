رفع 150 حالة إشغال وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى فى إمبابة

كتبت - مرام محمد

شن قطاع إشغالات إمبابة حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار تنفيذ الحملات على مدار اليوم لرفع كافة أوجه الإشغال والتعديات، وتكثيف عمل الإدارات الميدانية لضبط الشارع وإزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة.

وأسفرت الحملة عن رفع 150 حالة إشغال بشوارع العامل الأول والوحدة والنصر، ومصادرتها وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة عدد من الحواجز الحديدية أمام العقارات والمحلات وكلبشة السيارات، وذلك بمتابعة وإشراف أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان حي جنوب، قد شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، أسفرت عن رفع 570 حالة إشغال بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب وجسر الكونيسة والبحر الأعظم، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.

وشن مركز ومدينة أوسيم، حملة إشغالات مكبرة، أسفرت عن رفع 80 حالة إشغال للمقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين، شملت كرسي متنوع وشيش واستاندات معروضات وإشغالات تُحدث إشغالاً بالطريق العام بشوارع الحفرية والمصفى والمدينة المنورة، وإيداع المضبوطات المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بمتابعة فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم.