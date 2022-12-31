اليوم السابع
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رئيس الوزراء يصل ميناء الإسكندرية ويتفقد المركز اللوجستي ومنفذ خروج الحاويات 13

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:45 ص
رئيس الوزراء يصل ميناء الإسكندرية ويتفقد المركز اللوجستي ومنفذ خروج الحاويات 13 مصطفى مدبولى - صورة أرشيفية
كتبت هند مختار

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لميناء الإسكندرية وتفقد المركز اللوجستى وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات و منفذ خروج الحاويات 13.

 

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد ميدان محطة مصر وسوق محطة مصر ويعقبها تفقد عدد من المشروعات بالمحافظة كما يتابع رئيس الوزراء تنفيذ أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وأن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار.

 


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