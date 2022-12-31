حياة كريمة بالشرقية.. الكشف وصرف العلاج مجانا لأبناء مدينة منشأة أبو عمر

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2021 مواطنا من أهالى قرية طارق بن زياد التابعة لرئاسة مدينة منشأة أبو عمر تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشئون الصحية على مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أهالى القرية.

ومن جانبه اشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى ختام فعاليات القوافل الطبية المجانية لعام 2022 بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لعدد 2021 مريضا من أهالى القرية بواقع 323 مريضا فى تخصص الباطنة، 54 مريض جراحة عامة، 308 حالات تخصص العظام، 480 حالة تخصص الأطفال، 65 بقسم النساء والتوليد، 218 حالة بقسم الجلدية والتناسلية و14 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، 194 حالة أنف وأذن و203 حالات بقسم الرمد و93 مريضا بقسم القلب والأوعية الدموية، 69 مريضا بقسم المسالك البولية وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، وتم تحويل 20 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية تضمنت إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط بالإضافة لعمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالى لتوعيتهم بطرق الكشف المبكر لأورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين وكيفية الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية.