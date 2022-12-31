"جهاز السادات": تسليم قطعة أرض 200 فدان كتوسعات مستقبلية لجامعة المنوفية

كتب أحمد حسن

صرح المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، بأنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة 200 فدان كتوسعات مستقبلية لجامعة المنوفية في مدينة السادات، وكذلك تسليم النقاط الإحداثية الخاصة بمساحة الموقع على الطبيعة، وذلك في حضور قيادات جهاز تنمية مدينة السادات وجامعة المنوفية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن قطعة الأرض تقع على المحور الرابط بين الطريق الإقليمي وطريق التحدى المؤدى لمنطقة ماستر السياحية على الطريق الصحراوى وبجوار مجمع صناعات قها وإدفينا ومدينة سايلو فودز وحى الفردوس وحى الزيتون، وتأتى هذه التوسعات كامتداد لجامعة المنوفية الأهلية التى تمت إقامتها فى مدينة قويسنا على مساحة 18 فدانا، وذلك لإقامة كليات " هندسة ، فنون تطبيقية ، علوم ، فنون جميلة" .

وأثنى المهندس رجب سالمان، على دور جامعة المنوفية فى دعم التنمية بمدينة السادات، مشيرا إلى أن المدينة الآن تشهد توسعات فى مختلف القطاعات الصناعية حيث بلغ عدد المصانع والشركات بها أكثر من 1800 مصنع وشركة وجارٍ الانتهاء من أعمال مرافق وبنية تحتية لأكثر من 1076 مصنعا جديدا، وكذا الإقبال السكانى المتزايد على مدينة السادات والتى بلغ عدد قاطنيها ما يزيد على 650 ألف نسمة بخلاف ما يزيد على أكثر من 100 ألف متردد.