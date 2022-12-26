حياة كريمة بالمنوفية.. الكشف على 272 حالة فى قافلة طبية بقرية الجزيرة

نظمت اليوم الإثنين الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات قافلة طبية تخصصية بقرية الجزيره الشرقيه بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية، تأتي القافلة ضمن خطة القوافل التي تشارك بها الجامعة في المبادرة الرئاسيه حياه كريمه لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا، وتماشيا مع خطة الدوله لتطوير القرى المصرية، وقد أطلقت جامعة مدينة السادات العديد من القوافل البشرية والبيطرية والزراعية.

تأتي القافلة برعاية الدكتور "خالد محمود جعفر" رئيس الجامعة، وإشراف المهندس حمدي الشامي مديرعام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ضمت القافله العديد من العيادات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية وكذلك التحاليل الطبية).

وأكد جعفر أن القافلة تأتي انطلاقاً من دور الجامعة ومسئولياتها تجاه المجتمع والبيئة المحيطة، كما أوضح أيضاً أن الجامعة حريصة على تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية لجميع منسوبيها، كما أعرب عن سعادته البالغة بنجاح فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشروعات البيئية والتنموية، وكذلك منظومة العمل المشاركة فى هذه المبادرة متمثلة فى كلية الطب البيطري، والإدارة الطبية، ومعهد الهندسة الوراثية، والإدارة العامة لخدمة المجتمع، ومؤسسة حياة كريمة ، وأشاد بالآداء الرائع لفريق عمل القافلة ومشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة فى سبيل إنجاح القوافل الشاملة، لخدمة أهالى القرى الأكثر احتياجا فى المرحلة الثانية من المبادرة بمراكز وقرى المنوفية "منوف والباجور وقويسنا"، كما أكد على استمرار جامعة مدينة السادات فى تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات للاستمرار فى تنظيم قوافل شامله بصفه دوريه للمناطق والفئات الأكثر احتياجا.

حيث تم توقيع الكشف الطبي على المرضى وتقديم العلاج لهم بالمجان. وقد بلغ إجمالى الحالات المستفيدة من القافلة "272" حالة بواقع 55 حالة أطفال، 66 حالة باطنة، 50 حالة جلدية، 36 حالة تحاليل و65 حالة عظام.

كما أعرب الأهالى عن سعادتهم، ومستوى الخدمة المقدمة لهم من القافلة الطبية متمنين مزيد من تلك القوافل بالقرية.