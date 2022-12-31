جمارك دمياط تضبط محاولة تصدير منتجات وبضائع دون وجود تفويض أو تنازل

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط برئاسة عبدالحى أبو الروس، مدير عام جمارك الصادر بدمياط، من ضبط محاولة تصدي ر كمية من المنتجات والبضائع المصرية دون وجود تفويض أو تنازل بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بمجمع الصادر بجمرك دمياط تم الإشتباه فى مشمول البيان الجمركى رقم 24359 لسنة 2022 صادر باسم شركة ص . ن . ا والصنف المصدر عبارة عن عصائر مصدرة.

تم تشكيل لجنة من محمد محمد نور مدير إدارة الحركة ومحمد الزغبى وأحمد الزينى مأمورى الحركة وطارق الفرارجى مأمور التعريفة ومحمد عبدالسلام مدير التعريفة ومحمد السعيد وأمجد طمان بمكافحة التهرب ومحمد خضر بالأمن الجمركى ومدير إدارة الأمن الجمركى لمعاينة الحاوية حيث تبين وجود 356 كرتونة وشرنك بسكويت ومولتو ومرقة دجاج ومياه غازية وعصير بالحليب ومشروب شعير مخبأة فى وسط البالته وغير مقر عنها وبدون موافقة أو تنازل من الشركات المنتجة أو موافقة هيئة سلامة الغذاء، وذلك بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 والمادة رقم 77 من قانون الجمارك، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية والغرامات المستحقة 59 ألف و 60 جنيه.

قرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار قطاع التجارة الخارجية بالواقعة لاتخاذ شئونه. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.