تعرف مشروعات المياه والصرف بسوهاج.. بتكلفة 2 مليار و84 مليون جنيه

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخاصة فى مشروعات البنية التحية، وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من اجل ضمان وصول كوب مياه نظيف للمواطنين فى شتى بقاع المحافظة وضمان سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن المشروعات المنتهية فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك المشروعات المنتهية والجارى تسليمها بمحافظة سوهاج بتكلفة 2 مليار و84 مليون جنيه تعرف عليها.

1– مشروع المحلة السادسة لمياه حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج بتكلفة 5 ملايين جنيه لخدمة 5 آلاف نسمة

2 – مشروع محطة مياه إدفا أولاد نصير بمركز سوهاج بتكلفة 65 مليون جنيه 100 ألف نسمة.

3 – مشروع محطة مياه قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام "حياة كريمة" بتكلفة 20 مليون لخدمة 15 ألف نسمة.

4 – مشروع خط مياه أولاد يحيى" شبكات مياه دار السلام" بتكلفة 15 مليون لخدمة 10 آلاف نسمة.

5 – بالإضافة إلى تسليم نهائى 6 مشروعات بتكلفة 325 مليون جنيه.

6 – وجار التسليم الابتدائى لمشروع محطة وشبكات وتوسعات مياه سوهاج غرب بتكلفه 580 مليون.

وفى قطاع مشروعات الصرف الصحى تم انتهاء ودخول الخدمة: -

1 – مشروع محطة صرف صحى الكوثر رقم 3 بتكلفة 20 مليون لخدمة 5 آلاف نسمة.

2 – مشروع محطة رفع صرف صحى بمدينة ساقلته الرئيسية بتكلفة 25 مليون لخدمة 20 ألف نسمة.

3 –مشروع صرف صحى قرية بنى حميل مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بتكلفة 74 مليون جنيه لخدمة 40 ألف نسمة.

4 - مشروع محطة معالجة صرف صحى قرية الرياينة بمركز طما" حياة كريمة" بتكلفة 15 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة.

5 – مشروع محطة معالجة صرف صحى البلينا بتكلفه 155 مليون لخدمة 500 ألف نسمه.

6 – مشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلته وتخدم مدينة ساقلته وقرى حياة كريمة بالمركز بتكلفه 325 مليون جنيه وتخدم 350 ألف نسمة.

7 - بالإضافة إلى التسليم النهائى لعدد 2 مشروع بتكلفة 95 مليون جنيه

8 – وجارى التسليم الابتدائى لعدد 5 مشروعات بتكلفة 365 مليون جنيه" محطة معالجة صرف صحى المنشأة ومحطة الرفع الرئيسية بأولاد حمزة ومحطة صرف الكوثر رقم 4 وصرف صحى قرية بنى هلال وصرف صحى قرية الحسنة.