بريطانيا تفرض على الوافدين من الصين تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أنه بدءًا من الخامس من شهر يناير المقبل سيُطلب من الأشخاص الوافدين من الصين في رحلات مباشرة تقديم اختبار سلبي لفيروس "كورونا" جرى قبل مغادرتهم بكين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن هذه الخطوة جاءت في وقت أعلنت فيه عدة دول أنها ستفحص المسافرين الوافدين من الصين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في أعقاب قرار "بكين" بالتخفيف من سياستها المتعلقة بالحد من انتشار (كوفيد -19)، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة وفرنسا والهند الذين فرضوا إجراء اختبار طبي للفيروس.

كما أنه اعتبارا من الـ 8 من شهر يناير المقبل، ستطلق أيضًا وكالة الأمن الصحي البريطانية عملية رقابة لفحص عينة من الركاب الوافدين من الصين عند وصولهم.

كما أكد وزير الصحة البريطاني ستيفن باركلي، أن الحكومة اتخذت "نهجًا متوازنا ووقائيا".. مضيفا أن الإجراءات "مؤقتة"حيث يقيم المسئولون أحدث البيانات المتعلقة بفيروس "كورونا".