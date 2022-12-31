الرئيس الصيني: دخلنا مرحلة جديدة من الإجراءات للسيطرة على فيروس كورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم السبت، إن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا دخلت "مرحلة جديدة" في الوقت الراهن.

وأضاف "شي" خلال كلمة بمناسبة السنة الجديدة 2023، أن " اقتصاد بلادنا مرن ويمتلك إمكانات كبيرة ومليء بالحيوية وأسسه الجيدة على المدى الطويل لا تزال ثابتة، و تغلبنا على تحديات غير مسبوقة في عام 2022".

وطلبت منظمة الصحة العالمية من الصين مشاركة المعلومات بخصوص الوضع الوبائي لفيروس كورونا فى وقتها الفعلي، حتى تتمكن الدول الأخرى من الاستجابة فى الوقت المناسب، وذلك خلال اجتماعها مع مسؤولين صينيين، لمناقشة الارتفاع الكبير فى عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وتعمل الصين بنشاط على تخصيص الموارد الطبية لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وللتأكد من وجود ما يكفي من تلك الموارد في جميع أنحاء البلاد.

وقالت جياو يا هوي، رئيسة مكتب الإدارة الطبية التابع للجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي، في تصريحات سابقة، إن الموارد الطبية في الصين تستطيع تلبية الحاجات اللازمة لعلاج جميع حالات كوفيد-19 الحادة، بما في ذلك كبار السن والذين يعانون من ظروف صحية كامنة.