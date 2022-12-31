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انطلاق ماراثون "العطاء الخيرى" لرياضات الدراجات بمحافظة أسوان.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 02:52 م
انطلاق ماراثون "العطاء الخيرى" لرياضات الدراجات بمحافظة أسوان.. صور جانب من الماراثون
أسوان – عبد الله صلاح

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انطلق اليوم، ماراثون "العطاء الخيرى" لرياضات الدراجات والإسكيت، تحت رعاية أشرف عطية محافظ أسوان، وينظمه حزب العدل، وذلك لصالح مستشفى ومركز مجدى يعقوب لأمراض القلب ، وتكريماً لصاحب الأثر الطيب بين الشباب الراحل أحمد كيكى بمشاركة القيادات الحزبية والسياسية والتنفيذية.

وذكر بيان صحفى لمحافظة أسوان، أن الماراثون انطلق من أمام ديوان عام المحافظة وحتى الموقف الإقليمى للسيرفيس بكورنيش النيل الجديد ، ثم العودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق بطول 5 كم ، ليعقب ذلك تكريم أسرة الراحل أحمد كيكى بتسليمهم درع تقديراً لجهوده فى تشجيع ونشر ثقافة ممارسة الرياضة وركوب الدراجات بين الشباب الأسوانى.

ومن جانبه، أشاد محافظ أسوان، بتنظيم هذا الماراثون الذى يأتي ضمن فعاليات عديدة للإحتفال بعيد أسوان القومى ، كما أنه يعزز إنتشار ثقافة ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة ، والتى شهدت رواج كبير متواكب مع أعمال التطوير والتجميل لواجهة مدينة أسوان حيث يحرص العديد من الشباب على ممارسة رياضات المشى والإسكيت والدراجات.

 

جانب من الماراثون
جانب من الماراثون

 

دراجات
دراجات

 

رياضات الإسكيت
رياضات الإسكيت

 

ماراثون العطاء
ماراثون العطاء

 


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ماراثون

ماراثون العطاء الخيرى

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