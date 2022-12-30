محافظ أسوان يحيل واقعة فيديو لـ"متسولة" إلى الجهات المختصة

أحال أشرف عطية، محافظ أسوان، واقعة ظهور سيدة أدعت عدم وجود عائل لها ولأبنائها، مما اضطرها إلى النوم على الرصيف بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة أسوان بعد طرد زوجها لها، إلى الجهات المختصة.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن هذا الفيديو تم نشره على صفحة أحد الأشخاص من مدعى العمل بمجال الصحافة والإعلام تضمن لقاء مع السيدة "هالة . م .ط 44 سنة وربة منزل"، من مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية ، لعرض شكوها من الظروف الصعبة التى تعيشها على قارعة الطريق، وحاجتها إلى تدخل المسئولين لعدم وجود عائل لها بعد هجر زوجها لها والمقيم بمحافظة الشرقية على عكس الواقع.

وكشف محمد يوسف، مدير مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان تم توجيه فريق التدخل السريع للتعامل مع حالة السيدة، والتى رفضت التوجه إلى دار الرعاية الإجتماعية لتتكشف بعد ذلك فصول الرواية غير الصحيحة والمغالطات التى جاءت فى الفيديو المنشور على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال ناشر الفيديو لتكرار نشره لفيديوهات مماثلة تستهدف تشويه الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر إحتياجا.

وأكد "يوسف"، أنه بدراسة الواقعة أدعت المذكورة بقيام زوجها" أحمد . ف . م 35 سنة يعمل باليومية"، بتسريحها مع أبنائه للعمل بمهنة التسول على الرغم من أنهم مقيمين فى منزل ملك أهل الزوج مكون من طابقين بمنطقة الشيخ هارون، مع قيامهم بإستغلال أطفالهم فى ممارسة التسول .