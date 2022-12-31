وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، إن حملة الاعتقالات المتواصلة التي نفذتها جماعة الحوثي الإرهابية خلال الأيام الماضية بمناطق سيطرتها، تعكس حالة الرعب التي تعيشها قيادات تلك الميليشيا، وإدراكها تنامي حالة الاحتقان الشعبي ضدها، مشيرًا إلى أن تلك الحملة المسعورة ضد الأصوات التي تفضح جرائمها وانتهاكاتها، تذكر بممارسات النظام الإيراني من أعمال قمع وتنكيل بحق المحتجين والتي فشلت في إخماد انتفاضتهم وأشعلت الغضب الشعبي ضده.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي بموقف واضح يرقى لحجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا.