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بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعرى، الأربعاء في عدن، مع القائد الجديد لقوات التحالف العربي في عدن العميد الركن حسين الحربى، طبيعة الموقف العسكري في ظل التصعيد الإرهابى للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمنشآت الوطنية وخطوط الملاحة الدولية، ورفضها لجهود السلام.