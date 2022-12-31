اليوم السابع
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المستشفيات التعليمية تستضيف خبيرا عالميا لجراحات الأورام فى مستشفى أحمد ماهر

السبت، 31 ديسمبر 2022 11:09 ص
المستشفيات التعليمية تستضيف خبيرا عالميا لجراحات الأورام فى مستشفى أحمد ماهر الدكتور محمد فوزى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية
كتب ـ وليد عبد السلام

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استقبل مستشفي أحمد ماهر التابع لهيئة المستشفيات التعليمية  البروفيسور الألمانى نوربيرت رينكل رئيس قسم الجراحة بمستشفى سانا كلينيكوم الألمانية، لمناظرة وإجراء العمليات الجراحية لحالات الجراحة العامة وجراحات السمنة والأورام بمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمى. 
 
وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية بأن مثل هذه الزيارات تأتى فى إطار سياسة الهيئة المستدامة لتطبيق أحدث التقنيات الجراحية داخل وحداتها لتقديم خدمة طبية متميزة لجميع المرضى مجانا، لذا نحرص دائما على استضافة الخبراء العالميين المتخصصين فى مجالاتهم المختلفة للاستفادة من خبراتهم ، وللتطبيق العملى وتدريب كوادر الهيئة على أحدث ما توصل إليه العلم فى التدخلات الجراحية المعقدة، والتى تستلزم مهارة فى التعامل معها، مما يوفر الوقت والجهد والموارد فى إرسال البعثات للخارج للتدريب على هذه التقنيات، مما يساعدنا على استخدام هذه التقنيات داخل وحداتنا بتميز وكفاءة بالتزامن مع تنفيذها فى الخارج، وكل ذلك لم يكن ليتم لولا تمتع الهيئة بكوادر مميزة قادرة على استيعاب وتنفيذ هذه التقنيات بمنتهى المهارة والكفاءة، لتقديم خدمة طبية متميزة داخل وحداتها بالمجان للمريض المصرى الذى يستحق منا كل اهتمام وتقدير. 
 
وأفاد الدكتور هانى امبابى مدير مستشفى أحمد ماهر و الجمهورية التعليمى، بأنه تم توفير كل الإمكانيات لنجاح هذه الزيارة، بداية من الإعلان عن استقبال الحالات التى سيتم مناظرتها، وتجهيز المرضى لإجراء الجراحات طبقا للتقنية التى ستسخدم، حيث تم إجراء جراحه لاستئصال ورم خبيث بالقولون العجان وأعلى القولون المستقيم بالمنظار، وذلك من خلال فريق متعدد التخصصات من أطباء مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمى وبالتعاون بين أقسام الجراحة وجراحة الأورام والمناظير لتبادل الخبرات ومواكبة أحدث الإجراءات الجراحية فى هذا النوع من جراحات الأورام، وباستخدام أحدث الأجهزة، وفى جو يسوده التعاون وروح الفريق تم استئصال الورم بنجاح  من خلال فريق متميز من الجراحين بقياده د. مصطفى القاضى والفريق المساعد: د. أحمد أنور، د. مصطفى العدوى، د. محمد عبد الواحد، بالإضافة إلى طاقم التمريض، هذا وتتقدم إدارة المستشفى بالشكر للهيئة ومستشفى السعودى الألمانى على تنظيم هذا الحدث وجزيل الشكر لكل الكادر الطبى المتميز ، ولكل من ساهم فى نجاح هذا الحدث المميز. 

الصحة

خبير اجنبي

مستشفي احمد ماهر

الاورام

حالات الاورام

المستشفيات التعليمية



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