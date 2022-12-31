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أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم /السبت/، باندلاع حريق في مطار النجف الدولى، ونقلت القناة عن مصدر محلى عراقى - لم تسمه - إن حريقا اندلع داخل "كافتيريا" تابعة لمطار النجف الدولى، مضيفا أن فرق الإطفاء التابعة لمطار النجف أخمدت الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق.

وأوضحت أن الكافتيريا تقع بالقرب من ساحة مرأب المطار.

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الجمعة، تصفية 13 إرهابيا خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالى وسط البلاد.

وقالت الخلية في بيانها "إن الفريق الركن قيس المحمداوى، نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدا استخباريا كبيرا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية".

واشارت إلى أن "خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات "داعش" الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة".

وأضافت أنه تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، والتي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة "سزنا كرفان"، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال 48 ساعة الماضية 13 إرهابيا بواسطة صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ 7 ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية".

وأوضحت الخلية أن تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات "داعش" ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب ضربات موجعة على يد القطعات الأمنية.