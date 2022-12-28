العراق يعلن تدمير وكرين لداعش في ديالى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الأربعاء، تدمير وكرين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، بداخلهما 10 إرهابيين، في محافظة ديالى.



وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن القطاعات الأمنية واصلت ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر ومتواصل من قيادة العمليات المشتركة تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة "نارين" ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".



وأضافت الخلية أن قطعاتنا الأمنية ستواصل عملها البطولي في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض العراق أرض الحضارات والقيم والبطولات.