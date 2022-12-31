اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الداخلية اليمنية: إحباط تهريب معدات طائرات مسيرة إلى مناطق الحوثى

السبت، 31 ديسمبر 2022 08:00 ص
الداخلية اليمنية: إحباط تهريب معدات طائرات مسيرة إلى مناطق الحوثى قوات الحوثى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية أنها أحبطت تهريب شحنة معدات للطائرات المسيّرة إلى مناطق سيطرة حركة  الحوثى.

وأوضحت الداخلية اليمنية، عبر موقعها، أن وزير الداخلية إبراهيم حيدان أجرى اتصالا بمدير أمن وادي وصحراء حضرموت، عبد الله بن حبيش، "أشاد فيه باليقظة الأمنية التي ضبطت قاطرتين (فولفو) تحملان معدات لطيران مُسير كانت متوجهة للحوثيين".

وأضافت أنه "بالتنسيق بين مركز القيادة في وزارة الدفاع والإدارة العامة للسيطرة في وزارة الداخلية، تم رصد تحرك القاطرتين اللتين حاولتا التمويه على المواد بأغطية كراتين، والتعميم عليهما بالنقاط الأمنية، ليقبض عليهما وسائقيهما".

وذكرت الوزارة أن "وزير الداخلية وجه بصرف مكافأة مالية مجزية لأفراد النقطة الأمنية التي ضبطت القاطرتين"، مشيرةً إلى "سحب القاطرتين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وتعتمد "أنصار الله" في عملياتها العسكرية الجوية على أنواع عدة من الطائرات المُسيرة تتنوع بين هجومية واستطلاعية، تقول إنها تصنعها محليا.


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