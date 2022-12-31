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البحرية اللبنانية تنقذ قارب لمهاجرين غير شرعيين يقل 200 شخص قبالة سلعاتا.. فيديو

السبت، 31 ديسمبر 2022 05:21 م
البحرية اللبنانية تنقذ قارب لمهاجرين غير شرعيين يقل 200 شخص قبالة سلعاتا.. فيديو مهاجرين - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أعلن الجيش اللبنانى وصول 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى موقع المركب الذى يغرق قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد.

وأوضح الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن العناصر بدأت عمليات إنقاذَ الأشخاص من المركب وعددهم 200 شخص تقريبا.

ونشرت شبكة هنا لبنان على موقع تويتر فيديو للحظات قبل غرق المركب.
 

 


لبنان

سلعاتا

هجرة غير شرعية

مهاجرين



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