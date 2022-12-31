البحرية اللبنانية تنقذ قارب لمهاجرين غير شرعيين يقل 200 شخص قبالة سلعاتا.. فيديو

أعلن الجيش اللبنانى وصول 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى موقع المركب الذى يغرق قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد.
وأوضح الجيش اللبناني - في بيان اليوم - أن العناصر بدأت عمليات إنقاذَ الأشخاص من المركب وعددهم 200 شخص تقريبا.
ونشرت شبكة هنا لبنان على موقع تويتر فيديو للحظات قبل غرق المركب.
فيديو يوثّق "اللحظات الأخيرة" قبل غرق المركب أمام شاطئ #سلعاتا— هنا لبنان (@thisislebnews) December 31, 2022
المصدر: الحدث pic.twitter.com/TaBseDdDof
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة