البابا تواضروس يدعو الجميع إلى تقديم الشكر لله فى العام الجديد لعطاياه الكثيرة

و ألقى البابا كلمة تأملية فى المزمور " الرب راعى فلا يعوزنى شئ"، مطالبا بالتأمل فى عطايا الله للإنسان بالرغم من الظروف التى يمر بها الإنسان على الأرض والتي بعضها قد يكون قاسيا عليه ،ضاربا المثل بالملك داود و الظروف الصعبة التي تجاوزها فى حياته وبالرغم من ذلك كتب هذا المزمور عن عطايا الله له .

ودعا الجميع الى تقديم الشكر لله مع بداية السنة الجديدة ، وعدم التخوف من الظروف الحالية و غلاء الأسعار ، قائلا : العصافير تجد طعامها يوميا ، وملايين من البشر لا تجد الماء النظيف و الخبز الذى نجده يوميا ، حتى أن شمس مصر الدافئة لا يوجد مثيلتها فى بلاد أخرى ،خاصة بعد العواصف الثلجية التى اجتاحت عدد من البلدان الأخرى خلال الكريسماس .

جاء ذلك خلال ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

وقد إلتقى قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، بمجلس كهنة قطاع غرب الاسكندرية ومسئولي الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع بحضور نيافة الانبا ايلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الاسكندرية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وعرض أعضاء المجلس علي قداسته تقرير مفصل عن الخدمة الروحية والاجتماعية والإدارية بالقطاع ،حيث حضر اللقاء القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية

يأتى ذلك فى اطار الزيارة الرعوية التى يجريها البابا تواضروس اليوم الى محافظة الإسكندرية ،حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وفدًا من مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبد السلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية،ورحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وأعرب الضيوف عن سعادتهم بلقاء قداسته، وقدموا قداسته تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية، بحضور نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي بالإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.