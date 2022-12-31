البابا تواضروس يترأس قداس رأس السنة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

ترأس البابا تواضروس الثانى ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس رأس السنة الجديدة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم السبت وسط حضور من الآباء الكهنة والأساقفة وشعب الإسكندرية.

وقد إلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية، بمجلس كهنة قطاع غرب الإسكندرية ومسئولي الخدمة الاجتماعية والمالية بالقطاع بحضور نيافة الانبا ايلاريون اسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية.

رحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وعرض أعضاء المجلس علي قداسته تقرير مفصل عن الخدمة الروحية والاجتماعية والادارية بالقطاع ،حيث حضر اللقاء القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالاسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار الزيارة الرعوية التى يجريها البابا تواضروس إليوم الى محافظة الإسكندرية، حيث التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وفدًا من مستشاري المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية برئاسة المستشار صادق عبد السلام رئيس المحكمة، والمستشار ريمون ملك رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية.

ورحب قداسته بالحضور مهنئًا بالعام الجديد وأعرب الضيوف عن سعادتهم بلقاء قداسته، وقدموا لقداسته تعريفًا بالمحكمة الاقتصادية واختصاصاتها كما قدموا هدايا تذكارية، بحضور نيافة الأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

يأتى ذلك فيما أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تنبيهات بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاءت أبرز التعليمات التي أصدرتها الكنيسة كالآتى:

1- المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة.

2- على الراغبين في المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

3 - سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمس سنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم.

4- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023 .