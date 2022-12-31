اكتشف مهاراتك الفنية.. ورش عمل للشباب والأطفال بمتحف الحضارة

كتب محمد أسعد

وأوضحت عزة رزق مسئولة التربية المتحفية بالمتحف أن هذه الورش تهدف إلى اكتشاف مهارات المشاركين وتنمية الجانب الابداعي لديهم.



ونفذت الورش، من خلال مجموعة من طلاب وطالبات التربية الفنية ضمن أنشطة الجانب العملي الخاص بدراستهم.

وفى سياق متصل صرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف بأن الابداع يلعب دورا مهما فى تنمية الوعى والإدراك وتطوير المجتمع وبناء الإنسان.

وأشار إلى ضرورة تبنى مواهب الشباب الذين يمثلون عماد المجتمع فى كافة المجالات وترسيخ الإنتماء بحضارة عريقة يشهد لها العالم.

وأضافت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن رعاية الشباب من النوابغ والموهوبين تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المتحف وأن لدينا الكثير لننجزه للحاق فى ركب الحضارة.

وانتهت الورش بعمل هدايا للاحتفال بالعام الجديد مع زوار المتحف من مختلف الجنسيات تم الربط فيها بين الفنون المصرية وأشكال الترحيب العالمية بالعام الجديد كشجرة الكريسماس .