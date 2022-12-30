عرض أفلام ترويجية لمتحف الحضارة بمطار سفنكس.. وتوزيع كتيبات على المسافرين

كتب محمد أسعد

بدأ مطار سفنكس الدولي، في عرض أفلام ترويجية ودعائية للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط على شاشات العرض التعريفية الموجودة داخل صالات الوصول والسفر بالمطار، وذلك في إطار الترويج للمقاصد السياحية المصرية بمختلف أنماطها، وخاصة منتج السياحة الثقافية.

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن هذه الخطوة جاءت بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في المتحف القومي للحضارة المصرية ووزارة الطيران المدني ممثلة فى مطار سنفكس الدولي، ويأتي في إطار الإستعدادات الخاصة بالتشغيل الفعلى للمطار في الأول من يناير المقبل 2023، لافتا إلى أن المتحف أصبح على أجندة أغلب زائري مصر من المسئولين ونجوم العالم وكبار الشخصيات، الأمر الذي يستلزم معه ابتكار وسائل جديدة ومتنوعة للتعريف به وبما يضمه من مقتنيات أثرية.



الأفلام الترويجية بمطار سفنكس

أضاف "غنيم"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في الترويج للمتحف، وطريقة العرض المتحفي الحديثة والجذابة لجميع شرائح المجتمع، كما تسلط الضوء على ما يقدمه المتحف من أنشطة تراثية وفعاليات ومعارض فنية مختلفة، بما يتيح للزائرين والمسافرين من جميع أنحاء العالم الإطلاع على المتحف وتاريخه وما يضمه من مقتنيات أثرية، باعتباره واحدًا من أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري حاليًا.



شاشات عرض المتحف القومي للحضارة

ومن جانبها قالت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إنه سوف يتم تزويد المطار بعدد من المطويات والكتيبات لتوزيعها على المسافرين والبانرات الدعائية متضمنة QR Code؛ لسهولة الوصول إلى الموقع الرسمى للمتحف، وذلك لتمكين الزائرين من التعرف عن قرب على للمتحف، وتشجيع رواد المطار على زيارة المتحف الذى أصبح قبلة لكثير من عشاق الحضارة المصرية القديمة وأحد أشهر المتاحف حول العالم.

ويعد مطار سفنكس الدولي من أحدث المطارات المصرية، وسيكون لها دور كبير في تنشيط حركة السياحة الثقافية والأثرية وسياحة اليوم الواحد بما يساهم فى الربط بين المزارات السياحية في القاهرة والجيزة، وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية.