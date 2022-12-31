إيبارشية بنى سويف تعلن ترتيبات قداس عيد رأس السنة الميلادية

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت إيبارشية السيدة العذراء ببني سويف ترتيبات ومواعيد قداس عيد راس السنة الميلاديه مساء اليوم السبت بمدن وقرى الايبارشية

وحسب بيان لابراشية بنى سويف ، تبدء صلاة العشية الساعة السادسة مساء يعقبها تسبحة كهيك والتي ستبدأ الساعة السابعة مساء ويكون ذلك بحضور الانبا غبريال أسقف بني سويف بمطرانية السيدة العذراء ببني سويف ثم يعقب ذلك القداس الالهي لعيد راس السنه الميلاديه الساعة 12 مساء ويرأس الصلاة الانبا غبريال أسقف بني سويف بمطرانية السيدة العذراء ببني سويف.

من ناحية أخرى دفعت مديرية أمن بني سويف صباح اليوم السبت بتعزيزات أمنية مكثفة من الأفراد والضباط أمام كافة كنائس مدن وقرى المحافظة

من جانبه يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء يوم 6 يناير.

وأعلن المركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2023.

وذكر المركز أن تغطية قداس عيد الميلاد المجيد سيكون مساء، يوم الجمعة الموافق 6 يناير، فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.