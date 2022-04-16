اليوم السابع
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إيبارشية بني سويف تعتذر عن أى استقبالات صباح يوم عيد القيامة.. اعرف التفاصيل

السبت، 16 أبريل 2022 07:27 م
إيبارشية بني سويف تعتذر عن أى استقبالات صباح يوم عيد القيامة.. اعرف التفاصيل الأنبا غبريال ومحافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أصدر الأنبا غبريال أسقف بني سويف وتوابعها بيانا عبر صفحة الإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بخصوص استقبالات الكنيسة المهنئين فى عيد القيامة المجيد.

 

وذكر البيان أنه نظرا لاستمرار حالة انتشار فيروس كورونا تعتذر الإيبارشية عن أي استقبالات رسمية أو شعبية صباح يوم عيد القيامة المجيد الموافق الأحد 24 أبريل.

 

وتابع البيان على أن تقتصر الاستقبالات على مساء يوم السبت الموافق 23 أبريل ليلة عيد القيامة المجيد خلال الوقت المخصص لذلك خلال القداس الإلهي فقط، وأن الإيبارشية تقدر محبة الجميع وحرصهم علي تقديم التهنئة بالعيد ولكنها تعلي سلامة الجميع.


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