إزالة 6 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص في الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن ضرورة التصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لقرية الرياح التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم السبت، بتنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض، بدون ترخيص بمنطقة الكفاح.

وفي نفس السياق، تم تنفيذ إزالة فورية لمنزل من الطوب الأبيض بدون ترخيص، على مساحة 100 متر تقريبًا بمنطقة نمرة 3 طيبة بقرية الرياح.

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها في حضور رئيس القرية والقسم الهندسي بالقرية وحماية الأراضي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين اليوم بتنفيذ إزالة فورية لمبنى بالطوب الأبيض، مقام على أرض زراعية بدون ترخيص على مساحة 50 متر، وذلك في عزبة الكيلانية قرية المحسمة القديمة.

كما تم تنفيذ إزالة فورية، لسور مبني بالطوب الأبيض على أرض زراعية بدون ترخيص، بطول 40 متر وذلك في عزبة الهوانية الكبرى قرية الشروق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما قام حي ثان الإسماعيلية اليوم السبت، بتنفيذ إزالة لشدة خشبية لأعمدة وسور بدون ترخيص بنطاق شارع العريش والزقازيق عرايشية مصر.

وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.