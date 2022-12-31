حصاد 2022 بدمياط.. رفع 4 آلاف حالة تعد على أملاك الدولة واسترداد 99 فدانا زراعيا

دمياط - هيثم مراد

أعلن ت محافظة دمياط ، عن إجمالى حملات المحافظة التي تم تنفيذها بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذلك رفع التعديات على الأراضي الزراعية، وشهدت المحافظة خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022، تنفيذ العديد من حملات الإزالات لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة، ليصل إجمالي المباني المخالفة التي تم رصدها "4273" بإجمالي مساحة "655.808.85" م2 تقريباً.

فيما وصل عدد حملات الإزالات لحالات التعدي على الأراضي الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بدمياط إلى "1428"حالة إزالة بإجمالي مساحة "99" فدانا.

واعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن حصاد المحافظة على مدار أربعة اعوام في هذا المجال، موضحة أن المحافظة شهدت العديد من الحملات الخاصة باستعادة أملاك الدولة، لافتة إلى أن دمياط تعد من المحافظات التى حققت إنجازا في هذا الملف، مؤكدة استمرار تلك الحملات بشكل مستمر بنطاق المحافظة.