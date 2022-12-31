أيقونة القديس نيقولاوس.. تعرف على أصل شخصية سانتا كلوز من إحدى القطع الأثرية

البحر الأحمر - عماد عرفة

عرض متحف اثار الغردقة إحدى القطع الأثرية القبطية استكمالا لسلسلة حلقات الفن والجمال والرفاهية لدي الفنان المصري القديم، وبمناسبة قرب بداية عام جديد واحتفالات رأس السنة الميلادية عرض متحف الغردقة أيقونة مميزة للقديس الأسقف نيقولاوس.. تعرف عليها

يعد فن الأيقونات من أهم الفنون القبطية وأكثرها انتشارا ، فكلمة أيقونة هي كلمة يونانية في الأصل وتعني صورة أو منظر أو تمثيل الشيء، عن صاحب الأيقونة المصنوعة من الخشب الملون فهو القديس الأنبا " نيقولاوس" أسقف مورا " وهي إحدى مقاطعات آسيا الصغرى أو الأناضول، ومسقط رأسه وكان والده يدعى ابيفانيوس، وتدعى والدته " تونة" .

وقال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف أثار الغردقة، أن الفنان صورة واقفاً متخذاً أحد الأوضاع الشهيرة التي دائماً ما يصور بها السيد المسيح وحول رأسه هالة من النور علامة القداسة وعلي جانبي الصورة من الأعلى صور الفنان السيد المسيح والسيدة العذراء مريم كنوع من التأييد ومنح البركة للقديس .

واضاف وكيل الشئون الأثرية في وصف القطعة الأثرية للقديس نيقولاوس أن هذا القديس من أشهر القديسين سواء في الشرق أو الغرب حيث استوحى من قصته و طور من شكلة وملابسة وأضاف عليها فنان الكاريكاتير الألماني الأمريكي نوماس سانت، وخرج بالشخصية التي عرفت فيما بعد بـ"سانت كلوز "

و كان معروفاً عن هذا القديس أنه يوزع المال علي المحتاجين ليلًا وهو متخف وكان معروفاً عنه أيضاً كثرة العطاء وعمل الخير كما أطلقوا عليه صديق الأطفال حيث كان مهتمًا بأن يقدم لهم الهدايا خصوصًا في أيام أعياد ،وقد أنضم للرهبنة وهو أبن تسعة عشرة عامًا وتنيح في اليوم العاشر من شهر كيهك عن عمر يناهز الثمانين عاماً قضي ما يقارب من نصفهم أسقفاً .

وجدير بالذكر أنه كان أحد الأساقفة الذين حضروا مجمع نيقية المسكوني الأول عام 325 م .



أهم الآثار القبطية بمتحف آثار الغردقة



أيقونة القديس نيقولاوس



