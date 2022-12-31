أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد 2023.. تعرف عليها

كتبت شيماء عبد المنعم

تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التى كانت مرتبطة بكوفيد-19 فى العديد من البلدان، وحسب ما نشر موقع timesnownews تعد ساموا وكيريباتى الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023.



2023

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة فى كيريباتى ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين.

وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التى ستنظم فى كل من ساموا وكيريباتى بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

أظرف بها إسترلينى.. رجل مجهول يوزع هدايا الكريسماس فى بريطانيا

وعلى جانب اخر فوجئ بعض السكان فى مدينة نوتنجهام ببريطانيا صباح عيد الميلاد والكريسماس بهدايا نقدية غير معروفة المصدر، أمام أبواب منازلهم، من شخص قرر بأن يجعل العيد على هؤلاء الأشخاص عيدًا سعيدًا، وحسب ما نشر موقع nottinghampost كانت البداية عندما فوجئ بعض السكان بظروف مغلقة وبداخلها مبلغ 100 جنيه إسترلينى، ما يقارب (120 دولارًا أمريكيًا) نقدًا، ولم يتضح مصدرها ولا الشخص الذى أرسلها.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن "شخصا غريبا وكريما أراد أن ينشر فرحة عيد الميلاد عن طريق نشر هذه الأظرف مليئة بالنقود"، ووجد السكان الذين حصلوا على هذه الهدايا عبارة تشير إلى أنه تم اختيارهم عشوائيا لهذه الهدايا.



رد فعل امراه على توزيع هدايا من رجل مجهول

وقالت امرأة تلقت هذه الهدية وتدعى لين 29 عاما، "كان ابنى أول من اكتشف الظرف، لقد جاء يركض نحوى فى البداية وهو يصرخ، "هل هو من سانتا؟ أشياء مثل هذه لم تحدث لى حقا من قبل، لقد رأيت أشخاصا ينشرونها على مر السنين وكنت أعتقد دائمًا أنها كانت لفتة جميلة، خاصة أنها ستساعدهم حقًا".

وأضافت: "من يفعل ذلك فهو بطل خفى وله ألطف القلوب.. مع كل ما يحدث فى العالم فى الوقت الحالي، من الجيد معرفة أنه لا يزال هناك أناس طيبون، إنه حقا أمر يشعرك بالدفء".