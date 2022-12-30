4 نصائح اتبعها لإنقاص الوزن مع العام الجديد.. أبرزها قلل من السكر

كتبت ــ فاطمة خليل

إنقاص الوزن من الأهداف التي يضعها البعض مع بداية العام الجديد ، كبداية لاتباع أسلوب حياة صحى، لذلك في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لإنقاص الوزن مع اقتراب العام الجديد 2023، بحسب موقع "Health".

نصائح لإنقاص الوزن مع اقتراب العام الجديد: 1. مشروب الديتوكس أو التخلص من السموم في الصباح الباكر يعد تناول مشروب التخلص من السموم في بداية اليوم أمرًا رائعًا للمساعدة في إنقاص الوزن، تناول مشروب الديتوكس بالخيار والنعناع والليمون وقليل من العسل وتناوله في الصباح، وسوف يساعدك في الهضم ويجعلك تشعر بأنك أخف وزنا. 2. اجعل الخضار أفضل صديق لك حاول تناول المزيد من الخضراوات الطازجة لأنها غنية بالألياف وتأكد من أن صحة أمعائك في حالة جيدة تناول الخضار على شكل سلطات، أو يمكنك حتى تناول عصير نباتي، تأكد من أن إحدى وجباتك تحتوي على الكثير من الخضار الورقية الخضراء لمساعدتك على خسارة تلك الكيلوجرامات المضافة.

3. قلل من السكر أفضل طريقة لتقليل السكر هي تجنب جميع أنواع الحلويات واستبدال الرغبة الشديدة في تناول السكر بالفواكه، تعتبر الفاكهة مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية، وهي تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة التفاح والتوت والكيوي والبرتقال والأفوكادو هي بعض من الفواكه اللذيذة المتوفرة بسهولة والتي يمكنك تناولها.

4. إضافة مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي مضادات الأكسدة تساعد في إنقاص الوزن تساعد مضادات الأكسدة في منع الجذور الحرة في الجسم، الشاي الأخضر وشاي الماتشا والفاصوليا والمكسرات والتوت بمضادات الأكسدة.

تأكد من تضمين أي من هذه في نظامك الغذائي اليومي ولاحظ اختلافًا كبيرًا في وزن جسمك. حتى لو شعرت بقليل من الانتفاخ ، فإن الشاي الأخضر أو شاي الماتشا سيجعلك تشعر بأنك أخف.