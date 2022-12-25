5 عادات لشرب القهوة تعرضك لمخاطر صحية.. منها إضافة السكر والكريمة

كتبت ميرفت رشاد

هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب القهوة بشكل منتظم، يمكن للقهوة أن تفعل المعجزات لجسمك ، ويمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، من المعروف أنها تساعد في تحسين صحة الدماغ وتمنحك دفعة من الطاقة عند الحاجة، في حين أن القهوة يمكن أن توفر بعض الفوائد المفيدة ، فهي ليست كذلك للجميع، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل أخرى في القناة الهضمية ، أو لديك قلق مستمر ، أو كنت حاملاً أو مرضعة ، فقد لا تكون القهوة مناسبة لك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".



شرب الكثير من القهوة لاحظت إحدى الدراسات السابقة التي قيمت 40 ألف بالغ أن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يكون له آثار سلبية على عمر الفرد ومع ذلك، لاحظ العلماء أن تناول 28 كوبًا في الأسبوع أمر جيد ، لكن شرب أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية من حيث طول العمر. إضافة السكر للقهوة إذا كنت تطلب لاتيه كراميل كبير في المقهى المفضل لديك ، فمن المحتمل أنك تستهلك ما لا يقل عن 30 جرامًا من السكر مرة واحدة ، أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.