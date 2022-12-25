5 عادات لشرب القهوة تعرضك لمخاطر صحية.. منها إضافة السكر والكريمة

هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب القهوة بشكل منتظم، يمكن للقهوة أن تفعل المعجزات لجسمك ، ويمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، من المعروف أنها تساعد في تحسين صحة الدماغ وتمنحك دفعة من الطاقة عند الحاجة، في حين أن القهوة يمكن أن توفر بعض الفوائد المفيدة ، فهي ليست كذلك للجميع، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل أخرى في القناة الهضمية ، أو لديك قلق مستمر ، أو كنت حاملاً أو مرضعة ، فقد لا تكون القهوة مناسبة لك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
5 عادات لشرب القهوة تعرضك لمخاطر صحية.. منها إضافة السكر والكريمةالأحد، 25 ديسمبر 2022 10:00 ص
القهوة
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