وزير الصحة الإيطالى يدعو وحدة الأزمات للاجتماع على خلفية وضع كورونا فى الصين

فاطمة شوقى

أعلن وزير الصحة في الحكومة الإيطالية أوراتسيو سكيلاتشي، خلال إحاطة أمس الخميس أمام مجلس الشيوخ، أنه دعا وحدة الأزمات في وزارته للاجتماع اليوم الجمعة لـ"تعزيز مراقبة مخاطر محتملة مرتبطة بوضع وباء كورونا في الصين"، حسبما قالت وكالة آكى الإيطالية.

وقد فرضت إيطاليا أمس الأربعاء فحوصات كورونا على كل المسافرين القادمين من الصين، وذلك من أجل تجنب دخول متحورات جديدة للفيروس إلى البلاد، وذلك بعد أن تم الكشف أن نصف الصينين القادمين إلى إيطاليا، إيجابى كورونا".

ولم يتمكن مسئولو الصحة في الاتحاد الأوروبي، من الاتفاق على مسار عمل واحد عندما أجروا محادثات أمس، مؤكدين أنهم سيواصلون محادثاتهم في وقت لاحق.

وأوضحت: لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها دول الاتحاد الأوروبي بشأن سياسات فيروس كورونا، في بداية الوباء، كان هناك الكثير من الجدل حول ما يجب القيام به، واحتدمت المنافسة لشراء معدات السلامة، قبل أن تجمع الدول الأعضاء، أوامر اللقاحات المشتركة.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي، إن إيطاليا تتوقع وتأمل، أن يفرض الاتحاد الأوروبي اختبارات فيروس كورونا الإلزامية على جميع الركاب الذين يسافرون من الصين مثلما فعلت روما.

ودفع حجم تفشي المرض في الصين، والشكوك حول البيانات الرسمية دولًا من بينها الولايات المتحدة واليابان إلى فرض قواعد سفر جديدة، على الزوار الصينيين حيث رفعت بكين قيودها.

وبدأ المطار الرئيسي في مدينة ميلانو الإيطالية في اختبار الركاب القادمين من بكين وشانجهاي في 26 ديسمبر2022، ووجد أن ما يقرب من نصفهم أصيبوا.