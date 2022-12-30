مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما أسفل عجلات القطار بالمنيا، وتحرر عنهما المحاضر اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادثين الفرق بينهما ساعات قليلة، علي شريط السكة الحديد في مركز سمالوط.

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث الأول نتيجة اصطدام القطار السريع بـ"محمد ن" 22 سنة طالب بجامعة المنيا ويقيم في قرية الجزائر التابعة لمجلس قروي قلوصنا، ناحية مدينة سمالوط وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

والحادث الثاني مصرع "ياسر م" 30 سنة ويقيم بقرية البيهو التابعة لمركز سمالوط شرق، حيث سقط من عربة القطار.

وتم نقل الجثمانين لمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري استخراج تصريح الدفن لعدم وجود شبهه جنائية طبية في الوفاة بحسب تقرير مفتش صحة المركز وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعتين.