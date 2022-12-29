مصرع سيدة صدمها القطار فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها منذ قليل إثر تصادم قطار بها أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف، خلال عبورها من مكان غير شرعي، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بني سويف .

ووجه مدير الأمن بسرعة التعرف على هوية السيدة المتوفية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها وإخطار جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة لسيدة في بداية العقد الرابع من العمر مجهولة الإسم والعنوان إلي مستشفي بني سويف الجامعي وجرى إيداعها داخل مشرحة المستشفى لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتعرف على هويتها.

جار تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والتعرف على هويتها وانتداب مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر أسرتها