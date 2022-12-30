مجلس جامعة الأقصر يعقد اجتماعه الدورى ويناقش استعدادات امتحانات نصف العام

واستعرض المجلس، إشادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالمواهب الإبداعية لطلاب الفنون الجميلة بالجامعة والأنشطة الطلابية، خلال تفقده المنشآت الجامعية بالأقصر، وتوجيهه بالمشاركة في تجميل وتنفيذ الجداريات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ومبنى وزارة التعليم العالي.

فيما وجه رئيس الجامعة خلال الجلسة الشكر لوزير التعليم العالي لدعمه لمنظومة التعليم الجامعي، ودعمه للنهوض بجامعة الأقصر، مشيرًا إلى مناقشته خطة التوسع في إنشاء كليات جديدة بتخصصات مختلفة والاستعداد للجامعة الأهلية، كما ناقش المجلس خطة الاستعداد لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة، مع ضرورة مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة الأقباط، وبحسب طبيعة كل كلية.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على سرعة الانتهاء من فرش وتجهيز غرفة "طواريء المدن الجامعية" الطبية لخدمة طلاب الجامعة، ووافق المجلس على إقامة المؤتمر الدولي الرابع للسياحة والضيافة والتراث " كلية السياحة والفنادق " المقرر تنظيمه خلال نوفمبر 2023م، كما وافق المجلس على نقل تبعية مركز الطباعة والنشر الرقمي بكلية الفنون الجميلة " وحدة ذات طابع خاص " على أن يكون " مركز الطباعة والنشر الرقمي – جامعة الأقصر "وحدة ذات طابع خاص". تخدم كافة كليات الجامعة والمجتمع الأقصري، وتعمل على توفير التمويل الذاتي للجامعة.

واعتمد المجلس قرار تأجيل موعد المهرجان الدولي السابع للأم المثالية والذي سوف تنظمه جامعة الأقصر على أن ينعقد في مايو المقبل بدلًا من مارس، وبشأن منح الدرجات العلمية، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد علي فؤاد علي الشيخ يوسف – المدرس المساعد بقسم نظم المعلومات – كلية الحاسبات والمعلومات، في وظيفة مدرس - بذات القسم والكلية، ووافق المجلس في جلسته، على منح الطالبة، رويدا أبو بكر محمد فوزي ( من الداخل) – درجة الدكتوراه في الآثار – قسم الآثار المصرية – كلية الآثار.