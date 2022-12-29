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جامعة الأقصر وطيبة التكنولوجية تستعدان لامتحانات الفصل الدراسى الأول

الخميس، 29 ديسمبر 2022 04:00 ص
جامعة الأقصر وطيبة التكنولوجية تستعدان لامتحانات الفصل الدراسى الأول جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد الكليات بجامعة الأقصر وجامعة طيبة التكنولوجية، خلال الأيام المقبلة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تستعد جامعة الأقصر خلال الأيام المقبلة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وترأس الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدورى رقم 40 لمجلس شئون التعليم والطلاب، بحضور أعضاء المجلس، وناقش المجلس استعدادات الكليات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكليات للعام الجامعى 2022-2023م.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة الانتهاء من إعداد كافة جداول الامتحانات للفصل الدراسى الأول مع مراعاة أيام الإجازات والأعياد الرسمية، وأوصى رئيس الجامعة بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، لأداء أعمال الامتحانات فى سهولة ويسر.

فيما ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، اجتماع مجلس إدارة الجامعة بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا خدمات الصناعة والطاقة، وممثلى الإدارات المعنية بالجامعة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2022-2023، بدءا من 2 يناير حتى 22 من الشهر ذاته.

وفى البداية رحب رئيس الجامعة، بأعضاء المجلس، مؤكدا أن جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، هى واحدة ضمن سلسلة من الجامعات التكنولوجية الجديدة فى مصر وانعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمستقبل التعليم الفنى، وإنجاز تحقق بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال إضافة برامج تكنولوجية مهنية جديدة، لتخريج طالب متميز مواكب لمتطلبات سوق العمل، والتطور التكنولوجى على مستوى العالم.

 


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