كل ما تريد معرفته عن كسور العظام والإسعافات الأولية لها

كتبت فاطمة خليل

كسور العظام من المشكلات الصحية الشائعة والتي تحدث إذا تم الضغط على العظم أكثر مما يمكن، وإذا تسبب العظم المكسور في ثقب الجلد، فإنه يسمى كسر مفتوح، أما الكسر الإجهادي فهو كسر في العظم ينشأ بسبب قوى متكررة أو طويلة المدى ضد العظم، في هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب وعلاج كسور العظام، بحسب موقع "pennmedicine".

أسباب كسور العظام

فيما يلي الأسباب الشائعة لكسور العظام:

السقوط من ارتفاع عالٍ

- الصدمة

- حوادث السيارات

- ضربة مباشرة

يمكن أن تتسبب القوى المتكررة، مثل تلك الناتجة عن الجري ، في حدوث كسور إجهاد في القدم أو الكاحل أو الساق أو الورك

أعراض كسور العظام

تشمل أعراض كسر العظام ما يلي:

-طرف أو مفصل خارج المكان أو مشوه بشكل واضح

-تورم أو كدمات أو نزيف

-ألم شديد

-تنميل ووخز

-محدودية الحركة أو عدم القدرة على تحريك أحد الأطراف أو وضع ثقل على الساق

الإسعافات الأولية لكسور العظام

تشمل خطوات الإسعافات الأولية ما يلي:

-أبقِ الشخص ساكنًا وهادئًا.

-افحص الشخص بحثًا عن إصابات أخرى.

-إذا تم كسر الجلد ، فيجب معالجته على الفور لمنع العدوى. اتصل بمساعدة الطوارئ على الفور لا تتنفس على الجرح أو تستكشفه حاول تغطية الجرح لتجنب المزيد من التلوث. قم بتغطيتها بضمادات معقمة إذا كانت متوفرة.

-إذا لزم الأمر ، قم بتثبيت العظم المكسور بجبيرة أو حمالة. تشمل الجبائر المحتملة صحيفة ملفوفة أو شرائح من الخشب. ثبت المنطقة فوق وتحت العظم المصاب.

-ضع أكياس الثلج لتقليل الألم والتورم- يمكن أن يساعد رفع الطرف أيضًا في تقليل التورم.

-اتخذ خطوات لمنع الصدمة. افرد الشخص بشكل مسطح وارفع القدمين حوالي (30 سم) فوق الرأس وقم بتغطية الشخص بغطاء أو بطانية ومع ذلك ، لا تحرك الشخص إذا كان هناك شك في إصابة في الرأس أو الرقبة أو الظهر.

علاج النزيف

ضع قطعة قماش جافة ونظيفة على الجرح لتضميده.

إذا استمر النزيف ، فاضغط مباشرة على مكان النزيف. لا تضع قماشة على الأطراف لوقف النزيف إلا إذا كان يهدد الحياة لا يمكن للأنسجة البقاء على قيد الحياة إلا لفترة محدودة من الوقت.