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قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد عمار مفلح فى نابلس

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 09:58 ص
قوات الاحتلال تسلم جثمان الشهيد عمار مفلح فى نابلس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، جثمان الشهيد عمار مفلح من بلدة أوصرين جنوب نابلس، فى بلدة حوارة جنوب نابلس.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت في بيانٍ، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،  أنه سيتم استلام جثمان الشهيد "مفلح" من قبل طواقم الهيئة والهلال الأحمر الفلسطيني وذوي الشهيد، وذلك ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة من أجل استعادة جثامين الشهداء.

ونقلت طواقم الهلال جثمان الشهيد باتجاه مستشفى رفيديا في نابلس.

وسيتم اليوم القيام بمراسم تشييع عسكرية للشهيد ومرافقته الى شارع القدس ومن ثم الى بلدته أوصرين.

وكان الشهيد مفلح قد ارتقى في الثاني من الشهر الجاري، بعد أن أعدمه جندي الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار عليه مباشرة في شارع حوارة الرئيس.

 

 


قوات الاحتلال

الاحتلال

الشهيد عمار مفلح

نابلس

فلسطين



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