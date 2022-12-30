قصر ثقافة المنصورة ينظم عرضا مسرحيا لذوى الهمم على مسرح أم كلثوم‎‎.. صور

وشارك في العرض المسرحي 3 شباب من ذوي الهمم الي جانب الفريق باقي أعضاء لفريق المشارك، في إبراز مواهب وقدرات ذوي الهمم وقدرتهم علي المشاركة في الأعمال المختلفه

وظهرت أثناء العرض لوحة جرافيتي قامت برسمها إحدي الفتيات المشاركات في العرض المسرحي كن ذوي الهمم ، والتي تعكس خيال شخص صاحب إعاقة جسدية ويظهر في الظل أو الخيال صورة شاب مفتول العضلات في إشارة من الفتاه إلي قدرات ذوي الهمم وقوتهم وإرادتهم في الظهور والتحدي

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد بالأمس احتفالا كبيرا لذوي الهمم، للإحتفال بيومهم، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لذوي الهمم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، والذي أكد أن ذوي الهم جزء من نسيج المجتمع المصري.