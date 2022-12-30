اليوم السابع
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قصر ثقافة المنصورة ينظم عرضا مسرحيا لذوى الهمم على مسرح أم كلثوم‎‎.. صور

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:27 م
قصر ثقافة المنصورة ينظم عرضا مسرحيا لذوى الهمم على مسرح أم كلثوم‎‎.. صور الفريق المشارك في عرض التحدي لذوي الهمم
الدقهلية_ محمد الحبشي

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نظم قصر ثقافة المنصورة بمحافظة الدقهلية، عرضا مسرحيا ضخما لعدد من الشباب تحت عنوان "التحدي"،  يبرز قدرات الشباب المتعددة من ذوي الهمم، واستقبل مسرح" أم كلثوم " بقصر ثقافة المنصورة العرض والذي تدور أحداثة حول عدد من الأشخاص أصحاب الهمم المختلفة، سواء البصرية أو الحركية أو الفكرية، وقدرتهم علي إظهار قدراتهم وتحدي الصعاب وإظهار مواهبهم المختلفة.

وشارك في العرض المسرحي 3 شباب من ذوي الهمم الي جانب الفريق باقي أعضاء لفريق المشارك، في إبراز مواهب وقدرات ذوي الهمم وقدرتهم علي المشاركة في الأعمال المختلفه 
 
وظهرت أثناء العرض لوحة جرافيتي قامت برسمها إحدي الفتيات المشاركات في العرض المسرحي كن ذوي الهمم ، والتي تعكس خيال شخص صاحب إعاقة جسدية ويظهر في الظل أو الخيال صورة شاب مفتول العضلات في إشارة من الفتاه إلي قدرات ذوي الهمم وقوتهم وإرادتهم في الظهور والتحدي 
 
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد بالأمس احتفالا كبيرا لذوي الهمم، للإحتفال بيومهم، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لذوي الهمم منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد، والذي أكد أن ذوي الهم جزء من نسيج المجتمع المصري. 
 
 
أثناء تنفيذ العرض بمسرح ام كلثوم
أثناء تنفيذ العرض بمسرح ام كلثوم

أحد المشاركين في العرض
أحد المشاركين في العرض

التحدي عرض مسرحي لذوي الهمم بقصر ثقافه المنصوره
التحدي عرض مسرحي لذوي الهمم بقصر ثقافه المنصوره

الحضور في عرض ذوي الهمم
الحضور في عرض ذوي الهمم

الفريق المشارك ف العرض المسرحي
الفريق المشارك ف العرض المسرحي

الفريق المشارك في عرض التحدي لذوي الهمم
الفريق المشارك في عرض التحدي لذوي الهمم

ذوي الهمم يشاركون في عرض التحدي بمسرح ام كلثوم
ذوي الهمم يشاركون في عرض التحدي بمسرح ام كلثوم

رواء ابراهيم من ذوي الهمم صاحبه اللوحه التي تعبر عن قدرات ذوي الهمم
رواء ابراهيم من ذوي الهمم صاحبه اللوحه التي تعبر عن قدرات ذوي الهمم

عرض مسرحي لذوي الهمم علي مسرح ام كلثوم
عرض مسرحي لذوي الهمم علي مسرح ام كلثوم

عرض مسرحي لذوي الهمم
عرض مسرحي لذوي الهمم
 
 
 
 

 

 


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قدرات ذوي الهمم

مسرح ام كلثوم

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